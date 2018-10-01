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Скончался глава Союза азербайджанских культурных центров РК
15 Октября 2018 11:37 240
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане скончался президент Союза азербайджанских культурных центров Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана и главный редактор газеты «Туран-экспресс Видади Салахов. Информацию об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе АНК.
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Видади Салахов родился 31 декабря 1957 года в Кельбаджаре. Получил образование в Воронежском государственном университете. В разное время работал учителем истории в средней школе № 23 в Целинограде, корреспондентом в газетах «Призів», «Азамат» и «Таймс». С 2004 года был главным редактором газеты «Туран-экспресс».
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