Скончался глава МИД Беларуси – министр иностранных дел Казахстана выразил соболезнования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава внешнеполитического ведомства Казахстана выразил соболезнования в связью со смертью белорусского коллеги Владимира Макея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«C глубокой скорбью воспринял весть о скоропостижной кончине Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. В дипломатическом сообществе он был известен как патриот своей родины и дипломат высокого уровня, верно служивший делу международного мира и безопасности. В нашей памяти он останется как выдающийся государственный деятель, внесший огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Беларусью.От имени Министерства иностранных дел Республики Казахстан и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким, а также всем нашим белорусским коллегам», - написал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

