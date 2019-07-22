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    Скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано

    22 Июля 2019, 14:28

    ВЕНА. KYODO - КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался 22 июля, передает Казинформ со ссылкой на KYODO.

    «С глубочайшим прискорбием сообщаем о кончине генеральногодиректора организации Юкии Амано», говорится в релизе организации.

    Здоровье Юкии Амано ухудшилось в прошлом году. На прошлойнеделе в СМИ появилась информация о его намерении досрочно уйти в отставку.

    В 2009 году Юкия Амано стал первым азиатом, избранным напост генерального директора МАГАТЭ. Он должен был покинуть пост в 2021 году.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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