Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Скончался генерал-лейтенант Булат Баекенов

    24 Августа 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался ветеран специальных органов генерал-лейтенант Булат Баекенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу государственной охраны РК.

    «Сегодня после продолжительной болезни скончался ветеран специальных государственных органов страны генерал-лейтенант Булат Баекенов», говорится в сообщении.

    Булат Абдрахманович в разные годы возглавлял КНБ РК, МВД РК, был Секретарем Совета Безопасности РК.

    В 1997-2001 гг. генерал-лейтенант Булат Баекенов был начальником Службы охраны Президента РК и внес большой вклад в ее развитие.

    Служба государственной охраны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким Булата Абдрахмановича.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    МВД РК КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Для Кайрата Сатыбалды в тюрьме ВИП-условия не созданы - общественник Бауыржан Мусин
    Найденный телефон не принадлежит Серику Кудебаеву – глава КУИС
    Явное превышение должностных полномочий – глава КУИС об избиении акмолинского заключенного
    Совместные антитеррористические учения проведут страны ШОС в Китае в 2024 году
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане