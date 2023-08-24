Скончался генерал-лейтенант Булат Баекенов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался ветеран специальных органов генерал-лейтенант Булат Баекенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу государственной охраны РК.

«Сегодня после продолжительной болезни скончался ветеран специальных государственных органов страны генерал-лейтенант Булат Баекенов», говорится в сообщении.

Булат Абдрахманович в разные годы возглавлял КНБ РК, МВД РК, был Секретарем Совета Безопасности РК.

В 1997-2001 гг. генерал-лейтенант Булат Баекенов был начальником Службы охраны Президента РК и внес большой вклад в ее развитие.

Служба государственной охраны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким Булата Абдрахмановича.