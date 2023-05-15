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    Скончался еще один пострадавший в пожаре на заводе СНПС Актобемунайгаз

    15 Мая 2023, 11:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова после пожара на газоперерабатывающем заводе АО «СНПС Актобемунайгаз» 2 мая трое из пострадавших санавиацией были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение г. Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако двое скончались из-за острой сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной недостаточности.

    Ранее, 14 мая, в больнице №1 Астаны скончался один из пострадавших.

    Один пострадавший продолжает получать лечение в больнице Астаны. Еще один проходит курс лечения в Актобе. Его состояние стабильное.

    Как напомнили в в пресс-службе акима области, по данному факту была создана комиссия, которой предстоит проверить все нефтедобывающие предприятия региона на предмет обеспечения безопасности условий труда с привлечением к ответственности руководителей компаний, исполнителей. Также в регионе разрабатывается Дорожная карта по недопущению подобных ситуаций впредь. Ведется расследование уголовного дела по ст 292 УК РК «Нарушение правил пожарной безопасности».

    Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

    Аппарат акима Актюбинской области выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной пострадавших.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия
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