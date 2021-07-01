Скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В городе Таос, Нью-Мексико, в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд, сыгравший ключевую роль в решении администрации президента Джорджа Буша-младшего начать войны в Афганистане и Ираке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Об этом сообщили родственники Рамсфельда на его странице в «Твиттере». Причиной смерти представитель семьи назвала миеломную болезнь - вид злокачественной опухоли.

Рамсфельд вошел в историю как единственный человек, служивший министром обороны США в двух разных администрациях с разрывом во много лет, а не подряд. Некоторые другие руководители оборонных ведомств, работавшие при разных президентах, оставались в этой должности при смене команды в Белом доме.