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    Скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

    1 Июля 2021, 05:17

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В городе Таос, Нью-Мексико, в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд, сыгравший ключевую роль в решении администрации президента Джорджа Буша-младшего начать войны в Афганистане и Ираке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    Об этом сообщили родственники Рамсфельда на его странице в «Твиттере». Причиной смерти представитель семьи назвала миеломную болезнь - вид злокачественной опухоли.

    Рамсфельд вошел в историю как единственный человек, служивший министром обороны США в двух разных администрациях с разрывом во много лет, а не подряд. Некоторые другие руководители оборонных ведомств, работавшие при разных президентах, оставались в этой должности при смене команды в Белом доме.

    Автор:

    США
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