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    Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэмин

    30 Ноября 2022, 15:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 30 ноября 2022 года бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в городе Шанхай в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Данное траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая /КПК/, Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.

    Фото: REUTERS/Jeff Mitchell
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