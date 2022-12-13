Скончался артист балета и хореограф Булат Аюханов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 84-м году жизни скончался артист балета, балетмейстер, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов. Информацию подтвердили в Государственном академическом театре танца РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прощание с Булатом Аюхановым состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря.

Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске. В 1955 году окончил Алма-Атинское хореографическое училище, после чего в 1955-1957 годах проходил стажировку в Ленинградском хореографическом училище. После окончания обучения вернулся в Алма-Ату

В 1957-1959 годах был солистом балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. С 1959 по 1964 год обучался на балетмейстерском отделении Московского государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) на курсе профессора Захарова, которое окончил с отличием.

В 1964 году, в возрасте 26 лет, Аюханов стал художественным руководителем Алма-Атинского хореографического училища. В 1967 году основал ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», в репертуар которого вошла большая часть программ «Театра двух актеров».

В 1971 году его коллектив был удостоен звания «Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана», в 1975 году был переименован в «Государственный ансамбль классического танца Казахской ССР», в 1998 году получил звание «академический», в 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца РК.

В 1965-2010 годах Булат Аюханов осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов. Он был Народным артистом Казахской ССР, лауреатом различных премии. В 2018 году указом Президента РК награжден орденом «Барыс» I степени за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства, многолетнюю творческую деятельность.

Фото: wikipedia.org



