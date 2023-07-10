Скончался Андрей Заика: почти 50 лет он возглавлял детскую музыкальную школу в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На 79 году жизни перестало биться сердце Андрея Васильевича Заики - бессменного директора Детской музыкальной школы Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Андрей Заика - отличник народного просвещения КазССР, почетный гражданин города Костаная, лауреат премии «Казына» областного клуба меценатов Костанайской области, обладатель медалей «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ерен енбегі үшін»», к 20-тилетию ассамблеи народов Республики Казахстан.

«Заика А.В. всю жизнь посвятил Детской музыкальной школе города Костаная, внес большой вклад в развитие музыкального образования страны. Под его бессменным руководством на протяжении 47 лет костанайская детская музыкальная школа вышла на лидирующие позиции среди аналогичных организаций дополнительного образования республик, - сообщили в ведомстве. — Андрей Васильевич также известен как видный общественный деятель. На протяжении 20 лет был председателем республиканского координационного Совета директоров детских музыкальных школ и школ искусств».

При его непосредственном участии разрабатывалась нормативно-правовая документация музыкальных школ Казахстана, проводились областные и республиканские конкурсы юных музыкантов.

Кроме того, на протяжении 30 лет Андрей Васильевич Заика был членом президиума Костанайского Профсоюза и председателем культурно-массовой комиссии. Принимал самое активное участие в организации и проведении различных смотров, конкурсов, культурно массовых мероприятий. Труд Андрея Васильевича отмечен многочисленными грамотами Министерства просвещения, управления образования Костанайской области, Отдела образования города Костаная, акимов города Костаная и области, областного и городского профсоюзов работников образования. Его имя занесено в справочнике лучших работников образования «Сердце, отданное детям, сборнике «100 славных имен работников дополнительного образования РК.