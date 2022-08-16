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    Скончалась заслуженная артистка Республики Казахстан Тамара Косубаева

    16 Августа 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 95 году жизни скончалась заслуженная артистка Республики Казахстан Тамара Косубаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу НАО «Государственный центр поддержки национального кино» в Facebook.

    Тамара Окиметовна прожила яркую творческую жизнь.

    В 1947 году юная Тамара Косубаева становится выпускницей киноактерской школы под руководством народного артиста СССР Григория Рошаля. После была работа в ТЮЗе, который возглавляла легендарная Наталья Ильинична Сац. Потом опять учеба, но уже в Ташкентском театральном институте. Далее Казахский академический театр драмы и Карагандинский областной театр драмы. Ну и, конечно, кинематограф – актриса много снималась не только в Казахстане, но и в Киргизии, Узбекистане, России…

    Ее называли «настоящей казахской красавицей», ведь она смогла блестяще воплотить на сцене образ Баян Сулу. Затем актрису отождествляли с жертвенной и мудрой Аспет – мамой главного героя фильма Абдуллы Карсакбаева «Путешествие в детство». Позже, играя уже возрастные роли, Тамара Окиметовна стала для своих зрителей «народной бабушкой» – доброй, мягкой, любящей.

    «Кино – это моя жизнь, а актерство – это скорее не профессия, а болезнь, от которой нет лекарства. В нее втягиваешься. Я и сейчас очень скучаю по сцене, по ролям, по гастролям, которые в наше время были полны романтизма, приключений и всегда отличного настроения», - говорила актриса.

    «Государственный центр поддержки национального кино и Союз кинематографистов Казахстана выражают глубокие соболезнования председателю Правления НАО «ГЦПНК» Есетжану Косубаеву, всем родным и близким Тамары Косубаевой», - говорится в публикации.

    Фото : kino-teatr.ru

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Кинематограф
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