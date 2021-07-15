Скончалась единственная женщина-ветеран ВОВ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В возрасте 99 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алтынай Есболатова, больше известная под прозвищем «Паровоз-апа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о ее смерти подтвердили в акимате города Талдыкоргана.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Помним, скорбим…», - сообщили в акимате.

Похороны состоятся завтра.

Алтынай Есболатова – единственная женщина-ветеран Великой Отечественной войны в Алматинской области. В народе ее называют «Паровоз апа» - за то, что в годы войны она на поезде возила на передовую продукты и боеприпасы, а оттуда вывозила раненых бойцов.

А. Есболатова родилась в 1921 году в Аксуском районе Алматинской области. Фронтовая биография простой сельской девушки началась в 1943 году, когда по приказу Военного совета от Турксиба была сформирована особая резервная колонна паровозов, которую направили в Сталинград. Она сопровождала железнодорожные составы, везшие на фронт оружие, технику, а обратно – раненых солдат и офицеров. Домой вернулась в 1946 году, где продолжила работать на железной дороге.

За проявленные мужество и отвагу Алтынай Есболатова удостоена множеством наград, в числе которых орден Отечественной войны І степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Крыма», «За победу над Германией».



