+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько жителям Шымкента придется сидеть без электричества

17 Ноября 2021 16:57
Поделиться:
Сколько жителям Шымкента придется сидеть без электричества

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий сотни жителей Шымкента остались без света. Отключение электроэнергии произошло по 23 направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

Новости по теме
О причинах веерных отключений электроэнергии рассказали в «KEGOC»
Признаки дефицита электроэнергии в РК возникают из-за майнинга и аварийности на станциях – Бекжан Мукатов В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию: АРЭК оштрафовали

Работы по восстановлению проводят около 30 бригад «Оңтүстік Жарық Транзит».

«Вчера ночью был сильный ветер, утром буран из-за этого некоторые районы города остались без света. Такие районы, как Северо-запад, Таскен, даже некоторые части и улицы в центре города. Там электроэнергия передается через воздушные линии электропередачи. В остальных районах города кабельные линии, они не пострадали. Сейчас работы ведутся. Постараемся подключить свет к вечеру, может даже получится часам к 5», — ответили в «Оңтүстік Жарық Транзит.

Впрочем, на усиленный режим работы переведены и коммунальные службы, отвечающие за состояние дорог.

Всего в работах по уборке снега было задействовано около 95 единиц техники и почти 500 рабочих.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Шымкент  
Поделиться:
Новости по теме
О причинах веерных отключений электроэнергии рассказали в «KEGOC»
Признаки дефицита электроэнергии в РК возникают из-за майнинга и аварийности на станциях – Бекжан Мукатов
В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию: АРЭК оштрафовали
Популярное
1 Сильные осадки ожидаются в Алматы
2 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
3 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
4 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
5 Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
6 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
Читайте также
Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте
Проблем с электроэнергией в Казахстане не будет – Премьер
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив