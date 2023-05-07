Сколько жителей Жамбылской области владеют государственным языком

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет доля документооборота на государственном языке и число жителей, владеющих государственным языком. Для изучения казахского языка в регионе создаются необходимые условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления по развитию языков Жамбылской области Рахии Турмаханбетовой, с каждым годом число жамбылцев, владеющих государственным языком, возрастает.

«Доля владеющих государственным языком составила на сегодняшний день 92,6 процента. На государственном языке обучаются 77 процентов студентов и школьников. Удельный вес исходящих документов на казахском языке составил 100 процентов. В 2022 году удельный вес исходящих документов на казахском языке в государственных органах составлял 99,5%», - сообщила Рахия Турмаханбетова.

По словам спикера, с начала этого года бесплатными курсами обучения воспользовались 1 726 слушателей.

«Из этого числа 1 412 слушателей языковых курсов изучали государственный язык. Основы русского языка изучали 69 человек, основы английского языка – 245», - пояснила она.

По данным ведомства, в регионе разработано мобильное приложение «QazOnline», состоящее из 16 уроков по изучению казахского языка на элементарном уровне. В социальных сетях проводятся вебинары «Үйде отырып, қазақ тілін бірге үйренеміз!», онлайн-уроки по казахскому языку «Qazonline», «Отбасында қазақ тілін бірге үйренеміз».

Действуют в регионе языковые клубы «Sóile», «RELAX AND LEARN» с участием представителей различных этносов. Для изучения казахского языка используется методика TedX.

«Чтобы овладеть любым языком, необходима соответствующая языковая среда. Свободно владеющий государственным языком человек может создать языковую среду и использовать казахский язык как средство свободного общения», - пояснила руководитель облуправления по развитию языков.

Вопросы обучения государственному языку обсуждались в областном акимате на заседании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Глава региона поручил на системной основе проводить мероприятия по расширению сферы применения казахского языка, повышать качество знаний слушателей на курсах обучения государственному и другим языкам.