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Сколько жителей РК получили вакцину против COVID-19
11 Августа 2021 08:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 879 016 человек, вторым компонентом - 4 505 662 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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