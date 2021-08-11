Сколько жителей РК получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 879 016 человек, вторым компонентом - 4 505 662 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



