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    Сколько жителей Кордайского района вернулись из Кыргызстана

    11 Февраля 2020, 09:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возвращено около 8 тысяч граждан, перешедших в Кыргызстан. Об этом сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние три дня многие граждане, перешедшие в Кыргызстан, были возвращены. В течение двух дней около 8 тысяч граждан возвращены. Со вчерашнего дня все школы и детские сады начали работать, открылись магазины», - сказал Бердибек Сапарбаев на заседании Правительства.

    Глава региона добавил, что для восстановления домов будут привлечены местные строительные компании и жители.

    «Кроме того, мы работаем с местными предпринимателями. Они тоже выходят к нам с предложением. Будем использовать и их возможности. Ситуация находится под контролем, думаем, все будет восстановлено. Есть, конечно, и недостатки, которые мы поправим», - добавил Бердибек Сапарбаев.

    Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

    В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

    Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

    Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

    МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

    Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

    Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Акимат Кыргызстан События в Кордае
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