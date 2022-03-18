Сколько жилья введут в Актюбинской области в этом году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 1,2 млн квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Актюбинской области в 2022 году. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А. Жарасбаева, в 2021 году было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 219 млрд тенге, в эксплуатацию введено 1 181,9 тысяч квадратных метров жилья или 7734 квартир.

За счет возвратного займа АО «Байтерек Девелопмент» по линии «Отбасы банка» было сдано 579 квартир в жилом массиве имени Есет-батыра. Очередники получили 590 квартир. «Коммерческими застройщиками введено 391,9 тысяч квадратных метров жилья или 3334 квартиры, за счет собственных средств населения введено в эксплуатацию 701,7 тысяч квадратных метров жилья или 3231 дом. Для многодетных семей было приобретено 107 готовых квартир на сумму 841,3 млн тенге», - рассказал Аслан Жарасбаев. В рамках программ «7-20-25» одобрено 653 заявки на сумму 6,5 млрд тенге, «5-10»20» - 808, «Бақытты отбасы» - 327, «Нұрлы жер» - 250 заявок. В рамках программы «Нұрлы жер» на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 2021 году было выделено 10,8 млрд тенге, из них освоено 9,8 млрд тенге, проведены 667,8 километров инженерных сетей. «В текущем году за счет всех источников финансирования планируется ввести 1250,7 тысяч квадратных метров жилья. Для социально-уязвимых слоев населения и многодетных семей будет построено 35,4 тысяч квадратных метров арендного жилья без права выкупа или 531 квартира. Коммерческими застройщиками и за счет средств населения в регионе запланирован ввод более 1,1 млн квадратных метров жилья. 9 млрд тенге будет выделено на строительство более 700 километров инженерных сетей», - заключил А. Жарасбаев.