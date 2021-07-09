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    Сколько женщин служит в Вооруженных силах Казахстана

    9 Июля 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О службе женщин в Вооруженных силах РК рассказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По официальным данным, в Вооруженных силах проходят службу более 7 тысяч военнослужащих - женщин. Их них 913 - офицеры, в том числе 20 человек - достигшие воинского звания полковника», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

    Он заверил, что военнослужащие-женщины проходят службу практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил.

    «Есть такие сферы, где не присуще повседневно видеть женщин при выполнении каких-то особых служебных обязанностей. Есть у нас женщины - летчики, снайперы, в спецназе, различных других специальностях, которые выполняют свои обязанности для нашей Родины. Конечно, таких женщин очень много. Но в основном военнослужащие – женщины задействованы в сфере обслуживания - это медицина, финансовое обеспечение и другие области, которые оказывают вспомогательную роль», - заключил замминистра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия
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