Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Количество людей, получивших вакцину Pfizer в Казахстане по состоянию на 21 января 2022 года



