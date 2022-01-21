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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
21 Января 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Количество людей, получивших вакцину Pfizer в Казахстане по состоянию на 21 января 2022 года
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