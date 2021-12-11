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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
11 Декабря 2021 08:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВК по нераспространению COVID-19.
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По занным от 10 декабря, вакциной Pfizer привито: первым компонентом - 177 526 человек, вторым компонентом - 12 663 человек.
Из них первой дозой: п одростки – 141 798, б еременные женщины – 10 451, к ормящие женщины – 25 277.
Второй дозой: п одростки – 9 259, б еременные женщины – 1 026, к ормящие женщины – 2 378.
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