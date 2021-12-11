+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

11 Декабря 2021 08:18
Поделиться:
Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
В «зеленой зоне» - два мегаполиса и девять областей Казахстана
Еще 1132 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане Сколько пациентов с КВИ находятся в реанимации в Атырауской области

По занным от 10 декабря, вакциной Pfizer привито: первым компонентом - 177 526 человек, вторым компонентом - 12 663 человек.

Из них первой дозой: п одростки – 141 798, б еременные женщины – 10 451, к ормящие женщины – 25 277.

Второй дозой: п одростки – 9 259, б еременные женщины – 1 026, к ормящие женщины – 2 378.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
В «зеленой зоне» - два мегаполиса и девять областей Казахстана
Еще 1132 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане
Сколько пациентов с КВИ находятся в реанимации в Атырауской области
Популярное
1 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
2 Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
3 Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
4 Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана
Читайте также
Вакциной Pfizer привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области
Сколько человек ревакцинировались от коронавируса в Алматы
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив