Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сколько подростков, беременных и кормящих женщин и привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer в регионе привито 5 774 человека. Среди них 272 беременные женщины, 2464 кормящие матери, 3038 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Как уточнили в управлении здравоохранения Атырауской области, женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законного представителя.

Как ранее сообщалось, 222 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.