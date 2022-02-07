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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау

7 Февраля 2022 14:15
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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сколько подростков, беременных и кормящих женщин и привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer в регионе привито 5 774 человека. Среди них 272 беременные женщины, 2464 кормящие матери, 3038 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Как уточнили в управлении здравоохранения Атырауской области, женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законного представителя.

Как ранее сообщалось, 222 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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