Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились более 6 тысяч женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 6 450 человек. Из них 300 беременных женщин, 2652 кормящих матери, 3497 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. «Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, число больных COVID-19 снижается в Атырауской области.