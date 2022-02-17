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Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

17 Февраля 2022 23:17
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Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились более 6 тысяч женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 6 450 человек. Из них 300 беременных женщин, 2652 кормящих матери, 3497 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. «Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, число больных COVID-19 снижается в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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