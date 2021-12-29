Сколько женщин и подростков получили вакцину Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 28 декабря, перво й дозой вакцины Pfizer привито: п одростков – 252 758; б еременных женщин – 17 963; к ормящих женщин – 43 870.

Вторую дозу получили: п одростки – 95 800; б еременные женщины – 6 357; к ормящие женщины – 16 261.







