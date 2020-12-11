Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Сколько женщин и молодежи претендует на место в маслихатах

    11 Декабря 2020, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько женщин и молодежи выдвинуто политическими партиями в качестве кандидатов в депутаты маслихатов, сообщил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выдвинуто 3721, или 44,6% – женщины и лица моложе 29 лет», - уточнил Ерлан Дауылбаев на заседании ЦИК.

    Член Центральной избирательной комиссии также добавил, что всего зарегистрированы 832 партийных списка, в том числе: НДПП «Ауыл» - 158; партия «Nur Otan» - 216; партия «ADAL» - 215; ДПК «Ак жол» - 174; Народная партия Казахстана – 69.

    Ранее он сообщил , сколько всего кандидатов в депутаты маслихата выдвинуто политическими партиями.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане