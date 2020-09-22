Сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Имеющихся в Казахстане мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая зерновых. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим шагом является обеспечение количественно-качественной сохранности урожая. Имеющихся в стране мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет», - заверил Сапархан Омаров.

Общая емкость хранения зерна, по словам министра, в республике составляет 28,8 миллионов тонн, на хлебоприемных предприятиях 12,1 миллион тонн, у сельхозпроизводителей - 16,7 миллион тонн.

«Акиматам необходимо вести постоянный мониторинг своевременной приемки элеваторами урожая 2020 года, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения бесперебойного перемещения зерна», - добавил Сапархан Омаров.

Всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 3 миллиона тонн зерна, что в 2,1 раза превышает объемы зерна, поступившие на ХПП на аналогичную дату в 2019 году.

По состоянию на 18 сентября это года на элеваторы поступило:

2,4 миллион тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше чем в 2019 году (848,6 тысяч тонн);

504,6 тысяч тонн ячменя, что больше на 2% уровня 2019 года;

114,5 тысяч тонн прочих культур (овес, просо, гречиха, рис), что на 21% больше, чем в прошлом году.

Указанные данные еще раз подтверждают факт опережающих темпов уборки урожая в сравнении с прошлым годом.

Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане.