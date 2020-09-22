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    Сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана

    22 Сентября 2020, 09:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Имеющихся в Казахстане мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая зерновых. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующим шагом является обеспечение количественно-качественной сохранности урожая. Имеющихся в стране мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет», - заверил Сапархан Омаров.

    Общая емкость хранения зерна, по словам министра, в республике составляет 28,8 миллионов тонн, на хлебоприемных предприятиях 12,1 миллион тонн, у сельхозпроизводителей - 16,7 миллион тонн.

    «Акиматам необходимо вести постоянный мониторинг своевременной приемки элеваторами урожая 2020 года, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения бесперебойного перемещения зерна», - добавил Сапархан Омаров.

    Всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 3 миллиона тонн зерна, что в 2,1 раза превышает объемы зерна, поступившие на ХПП на аналогичную дату в 2019 году.

    По состоянию на 18 сентября это года на элеваторы поступило:

    2,4 миллион тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше чем в 2019 году (848,6 тысяч тонн);

    504,6 тысяч тонн ячменя, что больше на 2% уровня 2019 года;

    114,5 тысяч тонн прочих культур (овес, просо, гречиха, рис), что на 21% больше, чем в прошлом году.

    Указанные данные еще раз подтверждают факт опережающих темпов уборки урожая в сравнении с прошлым годом.

    Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Астана Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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