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    Сколько зерна Казахстан планирует отправить на экспорт в этом году

    9 Июня 2021, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько зерна Казахстан планирует отправить на экспорт в этом году, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан сейчас экспортировал 5 млн тонн зерна. В этом году мы планируем 8 млн тонн зерна (отправить на экспорт, прим.ред.). Я думаю, что в следующем году на этом же уровне будет», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что в Минсельхозе РК рассчитывают получить урожай зерна не ниже прошлого года.

    «Весенне-полевые, посевные работы завершились только на днях. Еще впереди летнее время, предстоит химобработка, поэтому, я думаю, что сейчас рано делать какие-то прогнозы. Но, считаю, что урожай мы соберем на уровне прошлых лет», - отметил Сапархан Омаров.

    Министр добавил, что в прошлом году было собрано 20,1 млн тонн зерна.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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