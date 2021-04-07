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    Сколько земель перешло в частную собственность до введения моратория в Казахстане

    7 Апреля 2021, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько земель перешло в частную собственность до введения моратория в Казахстане, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Геннадий Шиповских отметил, что по официальным данным, на сегодня 1 млн 472 тыс га земель сельхозназначения находится в частной собственности. Мажилисмен поинтересовался, сколько субъектов на сегодня зарегистрировано в этом направлении.

    В свою очередь министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров напомнил, что все эти земли перешли в частную собственность до введения моратория.

    «Около 1,5 млн га земель находится в частной собственности. На сегодня имеется 128 юридических и индивидуальных лиц. Основная их часть зарегистрирована в южных регионах. Туда входят и пастбища, и посевные площади. На сегодня все они контролируются посредством космического мониторинга», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по запрету продажи земли иностранцам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий
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