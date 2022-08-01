Сколько зданий и автомобилей было повреждено в ходе январских событий – данные МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе январских событий пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе трагических событий пострадало много граждан, ряд из которых, поддавшись на уговоры организаторов и подстрекателей, пошли на совершение преступлений», - сказал Мухтар Кожаев.

В результате, по его словам, было уничтожено и повреждено 71 здание государственных органов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых автомашины скорой помощи, полиции и противопожарных служб.

«Пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса, которым причинен огромный ущерб, исчисляемый миллиардами тенге, погибли граждане и сотрудники силовых структур. Полагаем, что все эти последствия должны быть вменены организаторам терактов и массовых беспорядков, поскольку они явно предвидели и желали наступления таких последствий, а также дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране», - подчеркнул Мухтар Кожаев.



