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    Сколько займов предоставлено по программе «7-20-25» - Нацбанк РК

    1 Февраля 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 85 485 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 27 января 2022 года принято 85 485 заявок на получение займа на сумму 1,08 трлн тенге. Из них одобрены 49 170 займов на сумму 621,2 млрд тенге.

    Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Нацбанк Казахстана Банки Жилье Общество
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