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    Сколько заявок поступило в минюст РК на создание политических партий за последние месяцы

    4 Июня 2021, 18:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько заявок поступило в министерство юстиции на создание политических партий за последние месяцы, рассказал глава ведомства Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Насколько я помню, порядка шести – семи заявок за последние несколько месяцев поступало. По одной «Халық дербестiгi» было принято, потом инициативная группа попыталась провести съезд, но в итоге они внесли документы с некоторыми недостатками, не соответствиями законодательству. Остальные заявители и инициативные группы первичную заявку внесли с правовыми недостатками, поэтому им было также отказано», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Однако в пресс-службе Минюста уточнили, что с начала 2021 года поступило лишь две заявки от объединений.

    Министр заверил, что в ответах на заявку указывается информация о том, что именно было неправильно в заявлениях.

    «Как правило, это когда в списках подаются личные данные тех людей, которые либо уже не являются гражданами РК, либо по закону не могут инициировать создание политических партий, либо попросту числятся умершими. Это наиболее частые нарушения», - пояснил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Общество
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