Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сколько заявок по использованию пенсионных накоплений одобрил «Отбасы банк»

    2 Февраля 2021, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала, сколько заявок по использованию пенсионных накоплений одобрено организацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день 50 тыс. заявок уже одобрено. По целям: 20 434 заявки - это 41% подали на погашение задолженности по ипотечному займу. Это фактически каждый второй заявил на погашение действующего ипотечного займа; 21% - приобретение жилья через полный выкуп. Каждая пятая заявка. В первую очередь, это заявки тех людей, у которых пенсионных накоплений было больше 15 млн тенге и выше; 17% - уступка пенсионных накоплений родственнику; 8% - получение ипотечного жилищного займа по системе жилищно-строительных сбережений в «Отбасы банке». Таких у нас сейчас 3 708 заявителей; 5% населения выбрали внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа в других банках второго уровня. Это 2 424 человека», - перечислила Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

    Кроме того, по ее словам, из уже одобренных заявок 3% или около 954 человек подавали на рефинансирование ипотечного займа; примерно столько же подали на строительство индивидуального жилищного дома, включая приобретение земельного участка.

    «Самое меньшее количество заявителей по погашению задолженностей было по договору аренды с правом выкупа. Это связано с тем, что в таких договорах были очень низкие ставки, они были даже нулевые. Это 887 заявителей», - пояснила спикер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Экономика ЕНПФ Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая