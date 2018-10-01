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Сколько заявок одобрено по программе «7-20-25» в Казахстане - Нацбанк

1 Октября 2018 13:48 333
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Сколько заявок одобрено по программе «7-20-25» в Казахстане - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «7-20-25» в Казахстане одобрено более двух тысяч заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК. 

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«В рамках реализации программы «7-20-25», по состоянию на 30 сентября 2018 года, принято 3 089 заявок на получение займа на сумму 36,6 млрд тенге. Из них одобрены 2 052 заявки на предоставление займа на сумму 24,5 млрд тенге», - говорится в сообщении регулятора.

Программа «7-20-25» была разработана в рамках реализации Пяти социальных инициатив, озвученных Главой государства 5 марта 2018 года. Утвержденная Нацбанком в конце мая программа предусматривает выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения - 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок займа - до 25 лет.

 

 

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Жилье,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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