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    Сколько зараженных помогло выявить приложение Ashyq

    24 Мая 2021, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах функционирования мобильного приложения Ashyq рассказал министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом отзывы участников проекта (некоторых пользователей и субъектов предпринимательства) положительные, за время пилота удалось выявить 2 587 COVID-положительных посетителей и 2 021 контактных, тем самым обезопасить других посетителей и сотрудников посещаемых объектов», – сообщил Багдат Мусин в ответ на депутатский запрос.

    Согласно информации Всемирной организации здравоохранения один носитель коронавируса в среднем заражает от 2 до 4 человек, тем самым, за время пилотного апробирования мобильного приложения Ashyq удалось предотвратить возможное заражение минимум 5 тысяч граждан.

    «Кроме того, аналогичные IT-решения широко используется в международной практике. К примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах действует мобильное приложение COVID19 - DXB Smart App, в Малайзии – приложение MySejahtera, разработанное правительством Малайзии для помощи в мониторинге вспышки COVID-19 в стране и в других странах», – отметил министр.

    В ведомстве дополнительно сообщили, что на сегодняшний день посредством мобильного приложения Ashyq работает 6 895 объекта предпринимательства и организаций, из них в штатном режиме 5 422, в тестовом режиме подключено 1 473 объекта предпринимательства. Зарегистрировано более 1 600 000 пользователей.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Здравоохранение
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