Сколько заработали казахстанские призеры чемпионата мира-2021 по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры выиграли пять медалей на чемпионате мира в Белграде: две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Золото» стране принесли Темиртас Жусупов (48 кг) и Сакен Бибосынов (51 кг), «серебро» — Махмуд Сабырхан (54 кг) и Серик Темиржанов (57 кг), «бронзу» - Аблайхан Жусупов (67 кг).

Помимо медалей, призеры ЧМ-2021 получили и внушительные премиальные от AIBA: 100 000 долларов - за «золото», 50 000 долларов - за «серебро» и 25 000 долларов за «бронзу». Также завоевавших медали казахстанских боксеров премировала и Казахстанская федерация бокса: 70 000 долларов - за «золото», 50 000 долларов - за «серебро», 30 000 долларов - за «бронзу».

Таким образом, в общей сложности пять казахстанских боксеров, попавших в число призеров ЧМ-2021, заработали 595 000 долларов (325 000 долларов - от AIBA, 270 000 долларов - от КФБ).



