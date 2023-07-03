Сколько заработали казахстанские боксеры за «золото» турнира «Кубок Елорда»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны призовые казахстанских боксеров за золотые медали международного турнира «Кубок Елорда», который прошел в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионы у мужчин и женщин получили по 700 долларов, серебряные призеры — по 400 долларов, бронзовые призеры — по 200 долларов.

У мужчин «золото» завоевали восемь боксеров: Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Тимур Кабдеш, Махмуд Сабырхан, Ертуган Зейнуллинов, Нурканат Райыс, Абзал Куттыбеков и Сагындык Тогамбай. У женщин с медалями высшей пробы выступление на турнире также закончили восемь спортсменок: Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Жайна Шекербекова, Виктория Графеева, Римма Волосенко, Наталья Богданова, Жасмин Кизатова и Елдана Талипова.

Таким образом, общая сумма призовых у чемпионов в составе мужской и женской сборных Казахстана составила 11 200 долларов.