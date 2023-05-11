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    Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте

    11 Мая 2023, 21:14

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пять казахстанских боксеров пробились в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан в полуфинале ЧМ-2023 представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Все они обеспечили себе как минимум бронзовую медаль, а тем самым гарантировали призовые в 50 тысяч долларов.

    Напомним, победители ЧМ-2023 получат 200 тысяч долларов, а серебряные призеры заработают 100 тысяч долларов.

    Полуфиналы мирового первенства пройдут в пятницу, 12 мая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
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