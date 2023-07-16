Сколько заработала Рыбакина в 2023 году с учетом Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила уже на тринадцати турнирах в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В январе Рыбакина играла в Австралии — на двух турнирах в Аделаиде, а затем на Australian Open. За первые два турнира первая ракетка Казахстана суммарно заработала 18 645 долларов, а на Открытом чемпионате Австралии по теннису она смогла дойти до финала и получила солидные призовые — 1 121 250 долларов.

Затем Рыбакина сыграла на двух турнирах в ОАЭ: на турнире в Абу-Даби она заработала 21 075 долларов, в Дубае — 31 650 долларов. После этого Елена успешно выступила в США: она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе — эта победа принесла ей 1 262 220 долларов — и стала финалисткой турнира в Майами — призовые составили 662 360 долларов.

Грунтовый сезон начался для Рыбакиной неудачно: на турнире в Штутгарте она вылетела в 1/8 финала и заработала 11 600 долларов, а в Мадриде завершила выступление еще во втором круге — за это она получила 27 045 долларов. Однако на «Мастерсе» в Риме Елена неожиданно для многих смогла завоевать титул и заработала 521 755 долларов. Что касается выступления казахстанской теннисистки на «Ролан Гаррос», то там она дошла до третьего круга и снялась из-за болезни — призовые за участие на этой стадии составили 142 000 долларов.

В июне Рыбакина начала травяной сезон. На турнире в Берлине она вылетела еще в 1/8 финала и получила 11 500 долларов. Затем Елена выступила на Уимблдоне, где защищала свой титул. Казахстанка дошла до четвертьфинала и заработала за это 394 400 долларов.

Таким образом, на данный момент суммарный заработок Елены Рыбакиной за 2023 год составляет 4 225 500 долларов.