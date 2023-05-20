Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира в Риме

    20 Мая 2023, 08:35

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) вышла в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) и уже гарантировала себе внушительные призовые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в финал Рыбакина получит 272 200 евро и 650 рейтинговых очков. Если же казахстанке удастся выиграть титул, то она заработает 521 754 евро и 1000 очков.

    Напомним, на турнире в Риме в этом году Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3, польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась) и латвийку Елену Остапенко (20-е место) — 6:2, 6:4.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина разобралась с победительницей «Ролан Гаррос» и вышла в финал турнира в Риме
    Жибек Куламбаева два раза за день обыграла одну соперницу на турнире в Сербии
    Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею
    Куат Хамитов уверенно выиграл бой на турнире MMA в Алматы
    Популярное
    1 Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
    2 Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
    3 Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
    4 Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
    5 Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
    Новости партнеров