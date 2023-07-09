Сколько заработала Елена Рыбакина за три победы на Уимблдоне-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) выиграла третий матч на Уимблдоне-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном разряде Рыбакина вышла в 1/8 финала, обыграв по ходу турнира американку Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, француженку Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6 и представительницу Великобритании Кэти Бултер (89-е место) — 6:1, 6:1. Таким образом, теннисистка из Казахстана уже гарантировала себе призовые в размере 240 120 евро, а также 240 рейтинговых очков.

Следующей соперницей Елены Рыбакиной будет бразильская теннисистка Беатрис Аддад Майя (13-е место).

Е. Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона.