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    Сколько заработала Елена Рыбакина за три победы на Уимблдоне-2023

    9 Июля 2023, 07:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) выиграла третий матч на Уимблдоне-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В одиночном разряде Рыбакина вышла в 1/8 финала, обыграв по ходу турнира американку Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, француженку Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6 и представительницу Великобритании Кэти Бултер (89-е место) — 6:1, 6:1. Таким образом, теннисистка из Казахстана уже гарантировала себе призовые в размере 240 120 евро, а также 240 рейтинговых очков.

    Следующей соперницей Елены Рыбакиной будет бразильская теннисистка Беатрис Аддад Майя (13-е место).

    Е. Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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