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    Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме

    18 Мая 2023, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина минувшей ночью по времени Астаны сенсационно одолела представительницу Польши Игу Швентек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первая ракетка мира отказалась продолжать встречу из-за повреждения при счете 6:2, 6:7, 2:2. Таким образом, победа досталась Рыбакиной (6-е место в рейтинге WTA), которая пробилась в полуфинал. За подобное достижение казахстанка гарантировала себе призовые в размере 143,49 тысячи евро (69,9 миллиона тенге), а также 390 рейтинговых очков.

    Напомним, что за выход в решающий поединок итальянского «Мастерса» Елены Рыбакина сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (20-е).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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