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    Сколько заработала Бибисара Асаубаева на Гран-при ФИДЕ в Индии

    6 Апреля 2023, 09:31

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По итогам 11 туров третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин российская шахматистка Александра Горячкина, Бибисара Асаубаева из Казахстана и Чжу Цзиньэр из Китая набрали по шесть баллов, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на fide.com.

    Россиянка Александра Горячкина заняла первое место по дополнительным показателям, а наша соотечественница - вторая.

    Согласно регламенту турнира, призовой фонд и очки в серии Гран-при будут разделены в равных долях между игроками с равным количеством очков. В результате чего Горячкина, Асаубаева и Чжу получат по 12 333 евро и по 133 балла каждая.

    «Это был один из самых тяжелых турниров в моей жизни. Из-за проблем до начала турнира мне пришлось сыграть 8 партий подряд без выходных. Первый раз держала мусульманский пост во время турнира. И еще, к сожалению, заболела в середине. Итогами я довольна: 1. дележ 1-3 места (второе место по дополнительным показателям). 2. Второй балл мужского гроссмейстера. 3. +24 пункта рейтинга Elo. Турнир прошел для меня интересно, не обошлось без пары упущений в позициях с большим перевесом… Но, как говорится: есть над чем работать», - сообщила Бибисара Асаубаева в Instagram, добавив, что следующий турнир начнётся уже совсем скоро в Астане.

    С 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий (ФИДЕ) и Дин Лижэнь (КНР).

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
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