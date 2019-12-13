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Сколько заработала «Астана» по итогам нынешнего сезона еврокубков

13 Декабря 2019 07:47
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Сколько заработала «Астана» по итогам нынешнего сезона еврокубков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Астана» завершила выступление в этом евросезоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По его итогам казахстанский клуб сумел заработать 4,31 миллиона евро. В сезоне-2019/20 «Астана» начала свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов, однако уже в первом отборочном раунде уступила «ЧФР Клуж» (2:3) — за участие на этой стадии турнира клуб заработал 280 тысяч евро.

Затем «Астана» вылетела в Лигу Европы, и ее заработок формировался так: второй раунд ЛЕ — 260 тысяч евро (победа над «Санта-Коломой» — 4:1), третий раунд ЛЕ — 280 тысяч евро (победа над «Валлеттой» — 9:1).

В плей-офф «Астана» обыграла БАТЭ (3:2), однако выплаты солидарности на этой стадии турнира не предусмотрено. Зато столичный клуб сразу пополнил свой бюджет на 2,92 миллиона евро за выход в группу ЛЕ.

В группе «Астана» одержала единственную победу (над «Манчестер Юнайтед» — 2:1), которая принесла ей 570 тысяч евро.

Таким образом, общая сумма составила 4,31 миллиона евро. Также по итогам сезона «Астана» получит процент выплат от продажи маркетинговых и телеправ.

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Ключевые слова: Спорт,
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