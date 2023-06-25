Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сколько заработал Жалгас Жумагулов за последний бой в UFC

    25 Июня 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) провел седьмой поединок в UFC: он выступил на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США), где проиграл раздельным решением судей американскому файтеру Джошуа Вану (8-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За этот бой Жумагулов заработал 36 000 долларов (30 000 долларов — базовый гонорар, 6 000 долларов — поощрительный бонус).

    В семи боях в UFC Жалгас Жумагулов потерпел шесть поражений. Причем три последних боя казахстанец проиграл раздельным решением судей — это уникальный случай в истории промоушна. Единственную победу в UFC Жумагулов одержал в 2021 году — над американцем Джеромом Риверой (10-6).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    С кем сыграет Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023
    Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Уимблдона-2023
    Лидер «Астаны» получил серьезную травму на восьмом этапе «Тур де Франс»
    Кто сыграет в финале Кубка Казахстана-2023 по футболу
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне