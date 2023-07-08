Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече 1/16 финала казахстанец одержал уверенную победу над немецким спортсменом Максимилианом Мартерером (170-я строчка рейтинга АТР) в трех сетах. Благодаря этой победе Бублик впервые в своей карьере вышел в четвертый круг турнира Большого шлема.

За выход в четвертый круг казахстанец заработал 207 тысячу фунтов стерлингов (около 118 миллионов тенге).

Отметим, что в матче 1/8 финала Бублик сыграет с победителем пары Рублев — Гоффен.