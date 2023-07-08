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    Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне

    8 Июля 2023, 06:39

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече 1/16 финала казахстанец одержал уверенную победу над немецким спортсменом Максимилианом Мартерером (170-я строчка рейтинга АТР) в трех сетах. Благодаря этой победе Бублик впервые в своей карьере вышел в четвертый круг турнира Большого шлема.

    За выход в четвертый круг казахстанец заработал 207 тысячу фунтов стерлингов (около 118 миллионов тенге).

    Отметим, что в матче 1/8 финала Бублик сыграет с победителем пары Рублев — Гоффен.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Великобритания Бублик Александр
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