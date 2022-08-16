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    Сколько зарабатывают ветеринарные врачи в Казахстане

    16 Августа 2022 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК планирует выровнять количество ветеринаров и их заработную плату, чтобы сумма зарплаты не разнилась в регионах. Поскольку сейчас ветеринарный врач в Кызылорде получает 98 тыс. тенге, а в Павлодаре – 206 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на 30% подняли заработную плату ветеринарных врачей. В Кызылординской области средняя зарплата ветеринарного врача составляет 98 тыс. тенге, в Павлодаре - 206 тыс. тенге. Мы видим разницу. Она связана с тарифом, тарифы определяют акиматы на местах. Но для того чтобы выровнять зарплату и нагрузку на ветеринарного врача, сейчас совместно с нашим Аграрным университетом делаем расчет нормативной нагрузки на одного ветеринарного врача, исходя из поголовья скота», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства.

    В ходе анализа Минсельхоз установил факты, когда в районе много скота, но мало ветеринарных врачей.

    «Есть регионы, где мало скота, а ветеринарных врачей столько же, сколько в тех регионах, где много скота. Однако размер заработной платы меньше. Это напрямую зависит от манипуляций, которые делает ветеринарный врач: вакцинация, бирки. Мы сейчас планируем выровнять количество ветеринаров и их заработную плату, чтобы она не разнилась в регионах», - добавил Рустем Курманов.

    Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК обсуждается вопрос реформирования системы ветеринарии.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Сельское хозяйство
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