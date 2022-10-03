Сколько зарабатывают учителя в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 1 015 организациях образования Жамбылской области работают 42 894 педагога. Они занимаются обучением и воспитанием 328 099 детей и подростков региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению заместителя руководителя управления образования Жамбылской области Айдын Досыбаевой, будущее государства определяется содержанием сегодняшней школы, которую создают учителя.

«В 1 015 организациях образования Жамбылской области работают 42 894 педагога, - сообщила спикер. - Из них в дошкольных организациях образования 6 884, в учреждениях среднего и общеобязательного образования 26 179 учителей, в организациях дополнительного образования 1 978, в специальных организациях для детей – 1 214, в колледжах – 1 869 педагогов. При этом 328 099 детей и подростков области получают образование и воспитываются именно педагогами, и от их профессионализма и компетентности зависит качество образования наших граждан».

Как отметила Айдын Досыбаева, в 2022 - 2023 учебном году областным управлением образования в целях повышения профессиональной компетентности педагогов и оказания методической помощи проведено более 350 мероприятий, в которых приняли участие 26 432 педагога области (99,2%).

«Это мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях дистанционного обучения, в ходе подготовки учащихся к олимпиадам и научным проектам, к ЕНТ, практическое применение методов внедрения обновленного содержания образования, реализация идей программы «Ұлттық рухани жаңғыру», - сообщила спикер.

По ее словам, для внедрения в практику эффективной модели развития профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой период работает региональная Ассоциация педагогов, в которую включено 12 907 жамбылских педагогов.

«Развитие творческого, интеллектуального потенциала педагогов области является одним из основных направлений региональной системы образования. Результатом стал тот факт, что с 2012 года в республиканском конкурсе «Лучший педагог» призерами стали 38 педагогов Жамбылской области, из них 16 работают в сельских школах. А 13 465 жамбылских педагогов стали победителями республиканских и международных конкурсов «Лучший педагог», «Авторская программа», «Лучший психолог года», «Фестиваль педагогических идей», - отметила Айдын Досыбаева.

Для повышения статуса профессии и выявления творческих педагогов, имеющих высокие достижения, с 2020 года в Жамбылской области проводится областной конкурс «Присвоение премий лучшим педагогам». По результатам конкурса 12 учителей получили денежное вознаграждение от 200 тыс. до 850 тыс. тенге.

Курсы повышения квалификации в Жамбылской области за три года прошли 16 377 педагогов. В Центре педагогического мастерства «Назарбаев Интеллектуальные школы» были организованы курсы для 7 753 педагогов. Краткосрочные курсы прошли 835 педагогов в республиканском институте повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников образования «Өрлеу». В областном институте повышения квалификации обучились 7 789 учителей-предметников.

«В нашей стране большое внимание всегда уделялось развитию образования, и даже в самые трудные годы становления суверенитета приняты 4 госпрограммы развития образования и науки, подняты и решены проблемы развития инфраструктуры образования, цифровизации, обновления содержания. Для решения проблемы качества педагогических кадров и повышения социального статуса принят закон «О статусе педагога», что позволило совершить значительный прорыв в системе оплаты труда и повышении социальной значимости профессии учителя», - отмечает спикер.

«На сегодняшний день средняя зарплата учителя со стажем менее 5 лет составляет 200 тыс. тенге, а со стажем более 10 лет, имеющих квалификации исследователя, мастера, получают свыше 300 тыс. тенге. В первое воскресенье октября наша страна отмечает День учителя, и в нашей области в рамках этого праздника в социальной сети облуправления образования прошел челлендж «Ұстаз-Ұлы қызмет!», а также торжественное мероприятие «Ұстаздық - ұлы қызмет!». Бремя учителя - тяжелое бремя, и мы чрезвычайно благодарны учителям, которые поставили свою ответственность перед учениками превыше всего», - резюмировала Айдын Досыбаева.