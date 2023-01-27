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    Сколько зарабатывают ученые в Казахстане

    27 Января 2023, 21:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средняя заработная плата ученых повысилась в два раза с прошлого года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально за шесть месяцев создания министерства уже сдвинули (социальный пакет - прим.) сильно. В два раза повышена средняя заработная плата ученых - со 152 тысяч в среднем по стране до 272 тысяч тенге. Это уже неплохо. Увеличен на 70% с сентября прошлого года размер зарплат 1200 ведущих ученых. 11 фундаментальных НИИ, которые занимаются фундаментальными исследованиями, перевели в формат прямого финансирования. Гранты, которые мы выдавали раз в три года, теперь ежегодно будут обновляться. 1114 молодым ученым выданы отдельные гранты. Мы теперь с прошлого года выдаем гранты «Жас ғалым», - проинформировал Саясат Нурбек в эфире телеканала Jibek Joly.

    Ранее министр науки и высшего образования назвал главные направления развития отечественной науки.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Миннауки и высшего образования РК JIBEK JOLY
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