Сколько зарабатывают казахстанские ученые – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько зарабатывают казахстанские ученые, сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций генеральный председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из главных проблем в отечественной науке – нестабильность зарплаты ученых. Сегодня ученые получают зарплату только путем участия в научных конкурсах. А конкурсы до прошлого года проводились только один раз в три года. Поэтому до сих пор казахстанские ученые, являясь сотрудниками научных институтов, имея ученую степень, если не выигрывали конкурс, оставались без зарплаты. Причина в том, что, в соответствии с сегодняшним законодательством, в базовый объем финансирования входят только зарплата административных и технических сотрудников и расходы на содержание зданий. Чтобы изменить эту ситуацию, Президент поручил ввести в базовое финансирование зарплату ведущих ученых», – сказала Ж. Курмангалиева, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель Комитета отметила, что в нынешнем Послании министерству дано поручение обеспечить достойную зарплату ученым.

«В 2020 году средняя зарплата ученых составляла 152 тысячи тенге. В соответствии с поручением Главы государства, мы сейчас совместно с Миинистерством финансов работаем над внесением соответствующих поправок в законодательство», – сообщила Ж. Курмангалиева.