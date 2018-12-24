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Сколько зарабатывают казахстанские полицейские и их коллеги в ЕАЭС
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейтинг заработных плат сотрудников полиции в странах ЕАЭС подготовил «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».
Казахстанские полицейские зарабатывают меньше, чем в Армении и России, но больше, чем в Беларуси и Кыргызстане.
Самые высокие оклады у полицейских Армении. Средний заработок равен 228 тысяч 600 драмов, или 176 022 тенге.
На втором месте - российские полицейские. Они зарабатывают от 18 до 87 тысяч рублей в зависимости от звания, должности и региона. В среднем - 28 тысяч рублей.
На третьем месте наши стражи порядка, средний оклад составляет 138 тысяч тенге.
Чуть меньше зарабатывают сотрудники правоохранительных органов в Беларуси.
Самые низкие оклады в Кыргызстане. 20 тысяч сомов, или 108 200 тенге получают дорожные полицейские пятой страны-участницы ЕАЭС.
Повышение зарплаты полицейских в РК планируется в следующем году, но конкретной даты пока нет. Полицейским предстоит пройти аттестацию, по итогам которой штатная численность сократится на 10%. Это приведет к экономии 16 миллиардов тенге. Эти средства и планируют направить на повышение зарплат. Дополнительно будет выделен 21 млрд 400 млн тенге. Возможно, эти меры позволят улучшить позиции в рейтинге зарплат среди стран ЕАЭС.
Кстати, по средним зарплатам Казахстан в начале списка стран СНГ - на 2 месте.
По данным Международного статистического комитета СНГ, средняя зарплата в нашей стране с января по июнь составила 157 тысяч тенге, или 481 доллар США. Это позволило Казахстану занять второе место после России.
Почти 458 долларов в среднем зарабатывают в Беларуси.
Около 350 - в Армении и Молдове. Кстати, в этой стране зарплата выросла почти на 18,5%.
На 12,7% возросла зарплата в Украине.
А вот снижение отмечается в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.
За последние два года аналитики отмечают рост зарплат в большинстве стран СНГ. Роль в этом сыграли относительно стабильные обменные курсы к доллару, укрепление национальных экономик на фоне увеличения стоимости нефти.
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста общей экономики в странах СНГ на 2018 год до 2,2%. Однако потенциал увеличения нефтяных экономик ограничен, считают аналитики. В отраслевой структуре доходов населения среди стран СНГ наблюдается схожая тенденция - наиболее низкая зарплата у работников сельского и лесного хозяйства и рыболовства. Выше средней по стране зарплаты в финансовой и горнодобывающей отраслях.
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