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    Сколько зарабатывают казахстанцы – анализ

    22 Декабря 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания «HeadHunter Казахстан» подготовила отчет по предлагаемым заработным платам по итогам 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно предоставленной информации, средняя арифметическая предлагаемая заработная плата за месяц - 246 890 (gross - сумма до удержания налогов). Рост 16,4% к прошлому году.

    Медианная предлагаемая заработная плата - 204 578 (gross). Рост 12% к прошлому году.

    Как выяснялось, больше всех в стране зарабатывают консультанты: размер их заработной платы варьируется от 114 403 до 1 790 702 тенге, со средней арифметической зарплатой в 587 144 тенге и медианной – в 422 802 тенге.

    Таким образом, консультанты по размерам оклада опережают даже представителей высшего менеджмента: минимальная зарплата – 149 222 тенге, максимальная – 154 1993 тенге, средняя арифметическая – 505 248, медианная – 397 930 тенге.

    Полный список профессий и зарплат выглядит следующим образом:

    Медианная зарплата* — это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина — больше.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика
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