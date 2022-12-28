Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Сколько запасов вакцин от коронавируса есть в Казахстане

    28 Декабря 2022, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения напомнили, что казахстанцам доступны вакцины от коронавируса QazVac, Sinofarm и Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ревакцинация против КВИ по-прежнему остается единственной защитой от инфекции. В республике продолжается вакцинация и ревакцинация населения. Первую ревакцинацию получили 5,7 млн человек, или 70,5% от подлежащего населения, повторную ревакцинацию – 1,2 млн человек, или 54,8% от подлежащего населения», - сообщила вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

    По ее словам, в среднем в сутки первой ревакцинацией прививаются 2600 человек, повторной ревакцинацией – 4300 человек.

    Вакцинацию против коронавирусной инфекции в сутки в среднем проходят 120 человек.

    «В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин: QazVac, Sinofarm и Pfizer. В прививочных пунктах в остатке имеется 98 тысяч доз QazVac, 306 тысяч доз Sinofarm и 71 тысяча Pfizer»,- сказала Айжан Есмагамбетова.

    По ее данным, занятость инфекционных коек в стране составляет 13% (309 коек), реанимационных коек – 4% (17 коек).

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане не реализуется препарат, повлекший смерть детей в Узбекистане – Минздрав
    Главный санврач обратилась к казахстанцам в преддверии новогодних праздников
    2,2 млн случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с октября
    Звонок на 103 стал временно недоступным в Атырау
    Популярное
    1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
    2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
    3 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
    4 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе
    5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира
    Новости партнеров